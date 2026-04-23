El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo a partir de la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 64% al amanecer y subiendo hasta un 79% en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 41% hacia la noche.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve riesgo de lluvia a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 80%. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que indica que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en contraste con las temperaturas cálidas. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque se espera que la nubosidad persista en general.
A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 21°C hacia el final del día. La combinación de nubes y viento podría generar un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche.
En resumen, Pozoblanco experimentará un día cálido con cielos parcialmente nublados, un leve riesgo de lluvia en la tarde y un viento moderado que aportará frescura a la jornada. Es recomendable estar preparado para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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