El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto en la mayor parte del tiempo, especialmente entre las 07:00 y las 11:00, cuando la nubosidad será más densa. Sin embargo, a partir del mediodía, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, aunque la sensación de un día gris persistirá.

En cuanto a las temperaturas, la jornada comenzará con un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 12 y 18 grados en las primeras horas. A medida que el sol avance en el cielo, se prevé un ligero aumento de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 93% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 42% hacia la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más altas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas aisladas, con un 10% de probabilidad entre las 20:00 y las 22:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco ligero.

En resumen, Palma del Río experimentará un día nublado y cálido, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para algunos. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las horas de sol, pero estar preparados para un posible cambio en el tiempo hacia la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.