El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 23 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas se mantendrán, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas.
La humedad relativa será notablemente variable a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 37% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más seco a medida que el sol se eleva, pero la sensación de frescura se mantendrá gracias a la brisa suave que soplará desde el suroeste.
En cuanto al viento, se espera que sople con una velocidad promedio de 7 a 10 km/h durante la mañana, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Los vientos del suroeste serán predominantes, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la nubosidad hacia el final de la tarde.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el cielo se torne más nuboso, lo que podría afectar la visibilidad del ocaso, que se producirá a las 21:05.
En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un cielo más cubierto hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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