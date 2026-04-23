El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

Hoy, 23 de abril de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 15 grados hacia las 07:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 27 grados en las horas más cálidas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 18:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 42% por la tarde y aumentando ligeramente hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 24 km/h a lo largo del día, con las ráfagas más fuertes esperadas entre las 15:00 y las 18:00.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque se recomienda estar preparados para el viento, especialmente durante las horas de mayor intensidad. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Osuna, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la vista del sol en algunos momentos.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el viento que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.