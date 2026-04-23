El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen subiendo, alcanzando un máximo de 26 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más cálida debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando el 43% al 78% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas centrales.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en Morón de la Frontera. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes planean salir a disfrutar del entorno natural.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en la tarde, provenientes del oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La visibilidad será buena a lo largo del día, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes. La puesta de sol se producirá a las 21:03, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Morón de la Frontera no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre con precaución ante el aumento del viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.