El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de la jornada. En las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana, antes de repuntar hacia los 25 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una prenda ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 47% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa durante la tarde, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. Este viento puede ser un alivio ante las altas temperaturas, pero también podría afectar a actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima una probabilidad del 35% de tormenta en el periodo de 20:02 a 20:14. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones climáticas.

En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda estar atento a las condiciones del viento y a la ligera posibilidad de tormentas en la tarde, pero en general, se prevé un día placentero para los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.