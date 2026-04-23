El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, la situación meteorológica irá cambiando, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la primera parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 85% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 24°C, siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00, se prevé que la temperatura alcance los 24°C, proporcionando un ambiente relativamente cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 35 km/h en la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas, aunque también puede contribuir a la inestabilidad del tiempo, aumentando la posibilidad de chubascos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas a medida que avance el día.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 21:09, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. En resumen, se recomienda a los habitantes de Moguer prepararse para un día variable, con nubes, posibles lluvias y temperaturas agradables, pero con la precaución de estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.