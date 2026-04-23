El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Martos se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de calor será soportable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 34 km/h por la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que las temperaturas más altas sean más agradables.

No se esperan lluvias en Martos hoy, ya que la probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una leve posibilidad de tormenta, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y 21:00 horas. Aun así, las condiciones generales del día se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El amanecer se producirá a las 07:30, mientras que el ocaso será a las 20:59, brindando una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.