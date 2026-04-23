El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance la jornada, esta situación se mantendrá, con un ligero cambio hacia la tarde, donde se espera un aumento en la nubosidad, aunque sin riesgo de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 19 grados, descendiendo a 14 grados en la tarde. Sin embargo, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento también podría mover las nubes, pero no se anticipa que esto afecte la estabilidad del tiempo.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente soleado, a pesar de la presencia de nubes.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.