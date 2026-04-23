El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Sin embargo, las condiciones climáticas no indican tormentas, lo que sugiere que la jornada transcurrirá sin interrupciones por fenómenos meteorológicos adversos.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 15 grados hacia las 05:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados en las horas de la tarde, especialmente entre las 16:00 y 18:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% a las 00:00 y aumentando hasta un 66% en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 33% hacia las 17:00, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h entre las 18:00 y 19:00. Este viento podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje urbano despejado, aunque con la presencia de nubes que aportarán un toque de dramatismo al cielo. En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.