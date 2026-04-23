El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Mairena del Alcor se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, donde se espera un cielo cubierto en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 14 grados a media tarde. Sin embargo, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 27 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 47% a primera hora y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 80% en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 39% por la tarde, lo que puede generar una sensación de calor más intensa en combinación con las temperaturas más altas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h durante la mañana y aumentando a rachas de hasta 42 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y 19:00 horas, lo que podría influir en la percepción térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente soleado, a pesar de la presencia de nubes. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la primavera, con la posibilidad de realizar diversas actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.