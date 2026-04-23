El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Lucena se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 45% de probabilidad de tormenta entre las 20:00 y las 02:00, aunque las condiciones meteorológicas no parecen indicar que se materialicen lluvias intensas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 25 grados . Por la mañana, se comenzará con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas. A medida que el sol avance en el cielo, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 49% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, al caer la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 85% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:32 y el ocaso a las 21:00, brindando un día largo y luminoso. En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de tormentas en la tarde-noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.