El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. A partir de las 6 de la mañana, el cielo se tornará cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura en comparación con días anteriores.
Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 28 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 28 grados en las horas pico, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Los vientos serán moderados, predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Lora del Río durante el día de hoy. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, y la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. En resumen, hoy será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, perfecto para disfrutar de la primavera en Lora del Río.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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