El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente estable, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 31% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico. A medida que se acerque la tarde, se prevé que la humedad aumente nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una leve posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán vientos suaves del sur a 2 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas, y es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones si planean estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de temperaturas cálidas, baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados sugiere que será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad y el viento por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.