El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Lepe se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la franja horaria de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , comenzando con un fresco de 15 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 73% y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas de mayor temperatura. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, se prevé una ligera posibilidad de precipitaciones, con un 10% de probabilidad de lluvia escasa en la mañana y un 100% en la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 8 y las 14 horas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo ventoso. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 36 km/h a lo largo del día, siendo más intensas en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 10% de posibilidad durante la mañana y la tarde, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. La combinación de nubes, viento y temperaturas variables sugiere que será un día dinámico en términos de condiciones meteorológicas.

Por lo tanto, los habitantes de Lepe deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero frescas, y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.