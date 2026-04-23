El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 27 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y alcanzando picos del 90% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura se eleve. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.

El viento soplará del sur a una velocidad constante de entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h. Este viento del sur aportará un ligero alivio a las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en los momentos de mayor intensidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, pero no se anticipan lluvias. La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que sugiere que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá cubierto, pero sin cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 21:06, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.