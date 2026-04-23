El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 27 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. Las condiciones de viento serán variables, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se estima que la posibilidad de lluvia es baja, con un 10% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto significa que, si bien hay una ligera posibilidad de tormentas, es poco probable que se materialicen en forma de lluvia significativa.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el aumento de la temperatura en las horas centrales del día, especialmente aquellos que realicen actividades físicas intensas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la primavera. Se aconseja a los habitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.