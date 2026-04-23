El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, se espera que el cielo esté cubierto de nubes, lo que podría limitar la visibilidad del sol. A partir de las 08:00, la situación cambiará ligeramente, ya que se prevé un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 13 y 21 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 13 grados a las 06:00, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un pico de 21 grados entre las 15:00 y las 19:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 89%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 10% de posibilidad de lluvia ligera en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total acumulado de solo 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia que se produzca será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 32 km/h durante la mañana, aumentando a medida que avanza el día. Esto podría generar un oleaje moderado en la costa, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades marítimas.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.