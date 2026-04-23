El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque hacia la tarde se incrementará la nubosidad, dando paso a un ambiente muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 24 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja durante la mañana, con un 10% de probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 8 y las 14 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia puede ser posible, no se espera que cause inconvenientes significativos.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 31 km/h en momentos puntuales.
A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, y se espera que al caer la noche, el ambiente se mantenga fresco, con mínimas que rondarán los 13 grados. La visibilidad será buena en general, aunque puede verse afectada brevemente por la nubosidad y la posible lluvia.
En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque con un aumento en la probabilidad de lluvias por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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