El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones del cielo irán cambiando, pasando a un estado más cubierto en las horas centrales del día, especialmente entre las 6:00 y las 10:00, donde se prevé un cielo completamente cubierto. Sin embargo, hacia la tarde, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, proporcionando un aspecto variable al cielo.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, comenzando con 19 grados a las 00:00 y descendiendo a 15 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados a las 17:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 47% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% en las primeras horas de la mañana. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% durante la tarde y la noche.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad del viento.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 5% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que las condiciones permanecerán secas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la situación meteorológica, ya que la variabilidad del tiempo puede traer sorpresas.

En resumen, Dos Hermanas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las actividades al aire libre, pero con precaución ante el viento y las nubes que podrían alterar el panorama.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.