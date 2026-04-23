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El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones del cielo irán cambiando, pasando a un estado más cubierto en las horas centrales del día, especialmente entre las 6:00 y las 10:00, donde se prevé un cielo completamente cubierto. Sin embargo, hacia la tarde, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, proporcionando un aspecto variable al cielo.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, comenzando con 19 grados a las 00:00 y descendiendo a 15 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados a las 17:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 47% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% en las primeras horas de la mañana. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% durante la tarde y la noche.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad del viento.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 5% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que las condiciones permanecerán secas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la situación meteorológica, ya que la variabilidad del tiempo puede traer sorpresas.

En resumen, Dos Hermanas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las actividades al aire libre, pero con precaución ante el viento y las nubes que podrían alterar el panorama.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.

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