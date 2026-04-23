El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 18 grados, pero se espera un aumento gradual que llevará a un ambiente cálido y agradable hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a niveles más cómodos, alrededor del 39% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por la ciudad o participar en actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 2 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que refuerza la idea de que el día será mayormente tranquilo y estable. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando el viento puede intensificarse.

En resumen, Écija disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en la ciudad, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.