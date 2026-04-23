El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 16°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% por la noche.
A lo largo del día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 28°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, lo que podría proporcionar un respiro a los habitantes de la localidad. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la combinación de la temperatura y la humedad.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Coria del Río durante el día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos y actividades recreativas, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol estará más presente.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.
La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Coria del Río. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19°C hacia la medianoche. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que la noche sea agradable, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la localidad.
En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas cálidas en la tarde, ausencia de precipitaciones y un viento moderado. Los residentes pueden esperar un día agradable, propicio para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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