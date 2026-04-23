El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 89% a las 6:00 AM, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 30% en la franja horaria de 8:00 PM a 2:00 AM. Esto sugiere que, aunque hay una pequeña posibilidad de tormentas, es poco probable que se materialicen, permitiendo que los cordobeses disfruten de sus actividades sin preocupaciones.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 27 km/h a lo largo del día, lo que podría ser un alivio ante el calor que se espera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia las 11:00 PM. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes cordobeses y de la belleza del atardecer, que se espera para las 21:02.

En resumen, Córdoba vivirá un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias significativas. La combinación de viento y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde-noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.