El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando los 19 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 28 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un descenso gradual, situándose en torno a los 24 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando hasta un 56% al final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad creciente podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 18:00 y 19:00 horas. Este viento podría aportar algo de frescura, pero también es recomendable tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones de lluvia.

La salida del sol se producirá a las 07:38 horas y se pondrá a las 21:07 horas, ofreciendo un día largo y luminoso, aunque con un cielo que podría no ser del todo despejado. En resumen, será un día cálido y ventoso en Castilleja de la Cuesta, ideal para disfrutar de la primavera, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de viento y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.