El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Cartaya, se espera un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas, proporcionando un inicio de día fresco.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 60% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.1 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque es probable que se produzcan algunas lloviznas, no se anticipan lluvias intensas. La probabilidad de tormenta también se mantiene baja, con un 10% en las primeras horas del día, lo que indica que las condiciones no son propensas a fenómenos severos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente, aunque no se espera que cambie significativamente la nubosidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados . Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, la temperatura empezará a bajar nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la tarde. La puesta de sol está prevista para las 21:11, momento en el que el cielo seguirá cubierto, pero con la posibilidad de que las nubes altas se disipen ligeramente, permitiendo que algunas estrellas sean visibles.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas lloviznas ligeras y un viento moderado que aportará un toque de frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.