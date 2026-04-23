El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Carmona se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados hacia las 2 de la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido pero sin excesos.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco en las primeras horas, pero con el aumento de la temperatura, la sensación térmica será más cálida durante la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 42 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, la presencia de nubes altas puede limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos, aunque no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. El ocaso se producirá a las 21:05, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y condiciones estables para disfrutar de la primavera en Carmona.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.