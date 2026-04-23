El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y agradable. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la exposición solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 55% al final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es poco probable que se materialicen. Por lo tanto, los residentes pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre estén atentos a estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas. La combinación de temperaturas cálidas y un viento moderado hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.