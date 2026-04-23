El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 18 grados a las 9:00 horas. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 25 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, alrededor de 4 km/h, aumentando a medida que avanza el día.

No se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.