El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 23 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas se mantendrán, ofreciendo un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia las 18:00 horas y bajando a 20 grados al caer la noche.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será nublado, la sensación de bochorno podría ser menos intensa en comparación con días soleados, gracias a la disminución de la humedad.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento moderado será un alivio ante el calor que se espera en las horas centrales del día.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 19 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el sol estará oculto tras las nubes. En resumen, será un día sin lluvias, con temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Las Cabezas de San Juan.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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