El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la jornada, las nubes se tornarán más densas, alcanzando un estado cubierto entre las 6:00 y las 10:00 horas, pero sin que se registren lluvias.

La temperatura en Bormujos comenzará en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados a las 05:00 horas. A partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 27 grados hacia las 16:00 horas. Durante la tarde, la temperatura se mantendrá cálida, con valores que oscilarán entre los 26 y 24 grados hasta el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 46% a las 00:00 horas y aumentando progresivamente hasta alcanzar un 61% a las 06:00 horas. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 18 km/h durante la mañana y la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más altas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento al 15% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el día será mayormente seco.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento y la humedad. La ausencia de lluvias y el aumento de la temperatura a lo largo del día permitirán disfrutar de un ambiente agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.