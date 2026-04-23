El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 55% y podría bajar hasta un 31% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 26 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 10% de probabilidad de tormentas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Bailén disfruten de un día mayormente seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes altas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, con la tranquilidad de que las lluvias no serán un inconveniente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.