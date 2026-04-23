El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 43% en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 26 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se ponga, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el centro histórico de Baeza, conocido por su rica herencia cultural y arquitectónica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad. La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.