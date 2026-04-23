El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, se espera en Baena un tiempo mayormente estable, con un cielo que presentará diversas condiciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, predominando las nubes altas desde la mañana hasta la tarde, lo que podría atenuar la intensidad del sol, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una prenda ligera para las horas más cálidas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta los 9 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y noroeste, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 38 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 35% de probabilidad de tormenta en un periodo específico, aunque no se anticipan lluvias significativas. Por lo tanto, es poco probable que los habitantes de Baena enfrenten condiciones adversas relacionadas con el tiempo.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado en algunos momentos, no traerá consigo lluvias. La combinación de viento y temperaturas cálidas hará que la jornada sea ideal para actividades diurnas, mientras que la caída de la tarde ofrecerá un ambiente más fresco y cómodo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.