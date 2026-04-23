El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 85% en la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán cambiando. A partir de las 7 de la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, y se prevén algunas lluvias escasas, especialmente entre las 8 y las 13 horas. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 8 y las 14 horas, aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, alrededor de 0.1 mm. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas.

Las temperaturas irán en aumento a medida que avance la jornada, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 16 y las 19 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del noroeste, alcanzará velocidades de hasta 36 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar ráfagas más intensas y contribuir a una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde.

A partir de las 14 horas, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá nuboso hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 20 grados a las 21 horas. La humedad relativa también disminuirá gradualmente, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y algunas lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes y visitantes que lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana, y que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.