El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Arahal se prepara para un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada y hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 39% hacia la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en la jornada. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta la alta humedad, que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas, donde el viento podría ser más intenso.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las nubes altas continuarán dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas en la tarde y un viento moderado. Sin lluvias a la vista, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento que podría intensificarse.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.