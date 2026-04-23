El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 14 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 61% y bajará a un 34% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los cielos permanecerán secos y despejados. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 20% de probabilidad entre las 20:00 y 02:00 horas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 2 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y aumentando en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones promete un día placentero para los habitantes y visitantes de la ciudad. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.