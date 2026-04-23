El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la nubosidad será más densa, alcanzando un estado de "muy nuboso" hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 13 grados hacia las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados a las 14:00 y 26 grados a las 16:00, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados a las 19:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% a las 00:00 y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 81% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya hacia la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 30% de tormentas en el intervalo de 08:00 a 14:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.