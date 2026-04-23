El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan entre el 44% y el 66%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto a la precipitación, se anticipa que habrá lluvias escasas, con una probabilidad del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras y no deberían causar inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles chubascos durante la mañana.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento podría ser más notable en áreas abiertas y expuestas.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas del día y un aumento al 35% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, no se esperan fenómenos severos, lo que sugiere que el día transcurrirá sin mayores complicaciones meteorológicas.
Los amaneceres en Aljaraque serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:42, y se podrá disfrutar de un ocaso a las 21:10, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque será mayormente nublado con algunas lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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