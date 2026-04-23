El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 05:00, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 06:00, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las nubes altas continuarán dominando el panorama.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a lo largo del día. La jornada comenzará con una temperatura de 19 grados a las 00:00, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados a las 05:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 15-16 grados hasta las 10:00. A partir de las 11:00, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 29 grados a las 17:00. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 23:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 47% a las 00:00 y aumentando progresivamente hasta alcanzar un 66% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se anticipa un leve aumento en la probabilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00, con un 20% de probabilidad, aunque no se esperan tormentas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 19:00, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 29 grados, sin precipitaciones significativas, pero con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.