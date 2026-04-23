El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Alcalá la Real se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C a primera hora, descendiendo ligeramente a 15°C en las primeras horas del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 71% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente a partir de las 05:00 horas, cuando la temperatura se estabilizará en torno a los 14°C. El viento soplará del sureste a una velocidad de 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00 horas.
Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que rondarán los 23°C. La probabilidad de precipitación aumentará a un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras en la tarde.
El viento cambiará de dirección hacia el norte y noroeste, aumentando su velocidad a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco y ventoso, especialmente durante las horas de mayor actividad. La humedad relativa también experimentará variaciones, bajando a un 43% en la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 21°C. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 5% durante las últimas horas del día, lo que sugiere que la posibilidad de tormentas es mínima. La puesta de sol se producirá a las 20:58 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco.
En resumen, los habitantes de Alcalá la Real deben prepararse para un día variable, con temperaturas agradables en la tarde, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un aumento en la nubosidad hacia el final del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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