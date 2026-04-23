El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados . La mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando los 19 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que fluctúe entre el 34% y el 78% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán un nivel de humedad más elevado, que irá disminuyendo gradualmente a medida que las temperaturas aumenten. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 41 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 18:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.