El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 22 de abril de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura inicial de 17 grados que descenderá ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y alcanzando picos del 97% en las primeras horas del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de las nubes que dominarán el cielo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 km/h en la mañana y 15 km/h por la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más cálidas. Sin embargo, la dirección del viento podría cambiar ligeramente hacia el este en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea mínima, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento del 10% en la tarde, coincidiendo con el periodo de mayor temperatura. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente tranquilo, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:04, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar al aire libre.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor pueden esperar un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se mantengan atentos a las condiciones del viento y la temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.