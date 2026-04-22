El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y posteriormente un cielo cubierto desde las 03:00 hasta las 09:00. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera que el cielo se mantenga cubierto, aunque con algunas posibilidades de que las nubes se disipen ligeramente.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 15 y 27 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 15 grados a las 03:00. A medida que el sol ascienda, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 27 grados entre las 17:00 y las 19:00. A partir de las 20:00, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 37% hacia las 20:00. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, se registran probabilidades de tormenta del 15% entre las 08:00 y las 14:00, aunque no se anticipa que esto se traduzca en lluvias efectivas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h a las 00:00, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento se estabilizará en torno a los 8 km/h, lo que proporcionará un ambiente relativamente tranquilo.

En resumen, Utrera experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.