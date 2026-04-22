El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa experimentará un descenso gradual a lo largo del día. Comenzando en un 74% en la mañana, se espera que baje a un 36% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el ambiente se sienta bastante cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad alcanzará su pico en las primeras horas de la mañana, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, manteniéndose entre 9 y 19 km/h en la tarde y noche. Esto proporcionará una brisa refrescante que será muy apreciada, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Úbeda pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, picnics o cualquier evento que se desee realizar en el exterior.

En resumen, hoy en Úbeda se disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, con la promesa de un atardecer espectacular que se podrá apreciar a las 20:56 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.