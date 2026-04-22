El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de abril de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, manteniendo la temperatura en un rango similar, alrededor de los 16 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas, cuando la temperatura podría llegar a los 28 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica se verá moderada por la presencia de vientos del sur y suroeste, que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, proporcionando un alivio ante el calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 15% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 45% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que la precipitación pronosticada es de 0 mm. La posibilidad de tormentas también es mínima, con un 10% de probabilidad en el mismo intervalo de tiempo.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con valores que podrían llegar a los 28 grados. Las condiciones del viento se mantendrán constantes, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h hacia el final de la jornada. Esto podría generar un ambiente algo fresco al caer la tarde, especialmente con la disminución de la temperatura a medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:05.
En resumen, Tomares experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es poco probable que afecte las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes disfrutar del día, aprovechando las temperaturas cálidas y el viento fresco, mientras se preparan para un ocaso que promete ser tranquilo y agradable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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