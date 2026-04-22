El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en la tarde, lo que sugiere un aumento notable en el calor a medida que el sol se eleva. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 37% por la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso en las horas pico.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se anticipan tormentas, existe una probabilidad del 10% de tormenta en la franja horaria de 08:00 a 14:00, lo que podría generar algunas inquietudes entre los más precavidos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, disminuyendo a 5 km/h en las horas centrales, y aumentando nuevamente hacia la tarde, alcanzando hasta 30 km/h en la última parte del día. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un día cálido, con la posibilidad de un ligero aumento en la actividad del viento hacia la tarde, lo que podría hacer que la experiencia sea más llevadera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.