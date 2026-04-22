El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nuboso y cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 10 de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y descendiendo lentamente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A partir de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 17 y 18 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser mayor debido a la alta humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en la mayoría de los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en la mañana. A medida que avance el día, el viento se moderará, con velocidades que disminuirán a 4-10 km/h en la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad entre las 8 y 14 horas, lo que indica que, aunque el cielo estará cubierto, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Las nubes altas dominarán el cielo durante la tarde y la noche, proporcionando un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 21:05.

En resumen, La Rinconada experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado y la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.