El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se cubra completamente, manteniendo esta condición durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 26 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 37% y descenderá hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, el cielo cubierto podría generar una sensación de inestabilidad.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol está programada para las 21:00, lo que brindará una hermosa vista del ocaso en un cielo que, aunque cubierto durante el día, se despejará para ofrecer un espectáculo nocturno.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente cubierto, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el tiempo se vuelva más fresco por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.