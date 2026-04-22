El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% por la noche. Este aumento en la humedad podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde, cuando la temperatura se sitúe en su punto más alto.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Las temperaturas comenzarán a descender después del ocaso, alcanzando los 18 grados hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.