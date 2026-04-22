El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 10°C en este periodo, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, y para el mediodía se prevé un tiempo poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 22°C. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 49%, lo que permitirá que los rayos del sol se sientan con más intensidad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan atentos a la posibilidad de algunas nubes altas que podrían regresar en la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad de entre 22 y 36 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos del día. Este viento, aunque fresco, no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades a lo largo de la jornada, lo que sugiere que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, aunque se estima que esto no se materializará en forma de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 25°C en las horas más cálidas del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 17°C a las 11 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 63% al final del día. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la fuerza del viento y la ligera posibilidad de tormentas en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.